Transfert record : La folie réclamée au PSG !

Axel Cornic

A seulement 15 ans, Eduardo Conceição est déjà en train de se faire un nom dans le championnat brésilien et est annoncé comme le nouveau crack de la formation de Palmeiras. Et cela n’a pas échappé au Paris Saint-Germain, qui aurait déjà bougé ses pions pour observer de plus près le joueur que toute l’Europe pourrait bientôt s’arracher.

Ces dernières années, on a vu les talents brésiliens partir de plus en plus jeunes. Cela a été le cas de Vinicius Jr ou encore d’Endrick au Real Madrid, ou plus récemment d’Estêvão Willian, qui a rejoint Chelsea. Et on connait déjà le nom du prochain crack...

Le nouveau prodige de Palmeiras Il s’agit d’Eduardo Conceição, surnommé Dudu, qui a seulement 15 ans commence à se faire une place au sein de l’équipe première de Palmeiras. Il aurait notamment tapé dans l’œil du PSG, mais également du Real Madrid ou encore de Manchester City.