Mercato : C'est la révolution au PSG !

Depuis l'été 2023, le PSG a mis fin à sa génération bling-bling. En effet, le club de la capitale s'est débarrassé de toutes ses superstars. Et comme l'a confirmé Luis Campos, le PSG cherche désormais à construire un collectif fort, avec des joueurs jeunes, intelligents et ayant un mental solide.
A la fin de la saison 2021-2022, Luis Campos a signé au PSG, et ce, en tant que conseiller football. Dès son arrivée, le Portugais a lancé un nouveau projet à Paris, qui prévoit un plan sur le court, le moyen et le long terme.
«On cherche des joueurs très forts collectivement...»
Dès l'été 2023, le PSG a lancé une grande révolution sur le mercato. En effet, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi s'est débarrassée de toutes ses vedettes, notamment Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Marco Verratti. Un choix visant à construire un groupe jeune et fort au PSG, comme l'a confirmé Luis Campos.
«...et avec la capacité de supporter la pression du PSG»
« Dès les premiers jours, quand je suis arrivé et que j'ai parlé avec le Président (Nasser Al-Khelaïfi), on a toujours pensé à construire un projet, pas seulement sur le court terme, mais un projet pour le moyen et long terme. Notre idée, c'est de prendre des talents, plus jeunes, capables de savoir jouer avec les autres. Et en même temps, c'est important d'avoir des joueurs intelligents. Cela veut dire qu'on ne cherche pas seulement un joueur qui court vite ou qui techniquement est très bon. On cherche aussi et surtout des joueurs très forts collectivement et avec la capacité de supporter la pression d'un club comme le PSG », a confié Luis Campos, le conseiller football du PSG, lors d'un entretien accordé à Téléfoot (TF1) ce dimanche matin.