Mercato : C'est la révolution au PSG !

Amadou Diawara

Depuis l'été 2023, le PSG a mis fin à sa génération bling-bling. En effet, le club de la capitale s'est débarrassé de toutes ses superstars. Et comme l'a confirmé Luis Campos, le PSG cherche désormais à construire un collectif fort, avec des joueurs jeunes, intelligents et ayant un mental solide.

A la fin de la saison 2021-2022, Luis Campos a signé au PSG, et ce, en tant que conseiller football. Dès son arrivée, le Portugais a lancé un nouveau projet à Paris, qui prévoit un plan sur le court, le moyen et le long terme.

«On cherche des joueurs très forts collectivement...» Dès l'été 2023, le PSG a lancé une grande révolution sur le mercato. En effet, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi s'est débarrassée de toutes ses vedettes, notamment Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Marco Verratti. Un choix visant à construire un groupe jeune et fort au PSG, comme l'a confirmé Luis Campos.