Transferts au PSG : La révolution à 131M€ !

Pierrick Levallet

Au PSG, Luis Enrique a apporté quelques changements dans le jeu. Le coach de 55 ans insiste notamment sur le fait que son équipe doit devenir efficace sur coup de pied arrêté. La direction parisienne a d’ailleurs adapté son recrutement en conséquence, en déboursant un total de 131M€ sur le mercato pour permettre au technicien espagnol de travailler sur ce domaine.

Luis Enrique a apporté de nombreux changements au PSG depuis son arrivée. Si les principes de possession du technicien espagnol ne sont plus à démontrer, ce dernier insiste désormais sur un autre point : les coups de pied arrêtés. La direction parisienne a d’ailleurs adapté son recrutement en conséquence pour permettre à l’entraîneur de 55 ans de travailler sur ce domaine.

Zabarnyi, Beraldo et Pacho recrutés pour apporter de la taille en défense Comme le rapporte Le Parisien, les arrivées de Willian Pacho, Lucas Beraldo ou encore Illia Zabarnyi participeraient à cette volonté du staff du PSG d’apporter un peu de taille pour peser davantage dans les duels et sur les coups de pied arrêtés. Recrutés pour un total de 131M€, les trois défenseurs travailleraient d’ailleurs en coordination avec l’équipe technique sur des data analyses et des vidéos pour comprendre ce qu’il y a à améliorer.