Le PSG va boucler une signature de rêve !

Alexis Brunet

Depuis le début de la saison, Senny Mayulu est très souvent utilisé au PSG. Le milieu offensif vit un rêve éveillé, lui qui a été formé au sein du club de la capitale. Son aventure parisienne devrait d’ailleurs continuer encore quelques années car il serait très proche de prolonger son contrat avec le dernier champion d’Europe.

Samedi soir, le PSG est venu à bout de l’OGC Nice au Parc des princes (1-0). Face aux Aiglons, Luis Enrique avait encore une fois décidé de titulariser deux jeunes issus du centre de formation parisien. En grande forme ces derniers temps, Warren Zaïre-Emery prenait place au milieu de terrain alors que Senny Mayulu était lui aligné en pointe.

Senny Mayulu est comme dans un rêve Ce n’est pas la première fois cette saison que Senny Mayulu a du temps de jeu avec l’équipe première du PSG. Luis Enrique fait souvent confiance au milieu offensif, qui a l’impression d’être dans un rêve, comme l’a confié le principal intéressé à Téléfoot. « Ce sont des rêves de gosses. Pouvoir faire ce genre de choses, je suis très content. Je pense que les Titis, on a cette rage là, on veut jouer parce que c'est notre club de cœur, on a été formé là. En plus, le coach nous fait confiance, donc on essaie de lui redonner cette confiance là à l'entraînement et en match. »