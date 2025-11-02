Mercato : Ce pote de Mbappé a recalé le Real Madrid, l'annonce choc !

Malgré les avances du Real Madrid de Kylian Mbappé, William Saliba a prolongé avec Arsenal il y a près d'un mois. En effet, le défenseur central de 24 ans a rempilé avec les Gunners jusqu'au 30 juin 2030. Interrogé ce dimanche matin, William Saliba a expliqué pourquoi il avait recalé la Maison-Blanche.
Comme Kylian Mbappé, William Saliba a fait ses premiers pas à l'AS Bondy. Alors que le Real Madrid a inscrit son nom sur ses tablettes, le défenseur central de 24 ans aurait pu rejoindre son compatriote français. Toutefois, William Saliba a préféré rempiler à Arsenal.
Transfert : Saliba avoue avoir recalé le Real Madrid
Malgré les approches du Real Madrid, William Saliba a prolongé avec Arsenal jusqu'au 30 juin 2030, et ce, à la fin du mois de septembre. Lors d'un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche matin, l'international français a expliqué pourquoi il n'avait pas saisi l'opportunité de rejoindre Kylian Mbappé (26 ans) à la Maison-Blanche.
«La connexion de Bondy, elle est en équipe de France, pour l'instant»
« Le Real Madrid vous a fait du pied, ça devait être tentant... Bien sûr, c’est toujours tentant quand un club comme ça vous fait un peu du pied, mais pour moi, (ma volonté) c’était de continuer à Arsenal. D’abord, gagner des trophées, avant de penser à autre chose. On ne verra pas la connexion de Bondy avec Kylian Mbappé l'année prochaine au Real Madrid ? Non non, la connexion de Bondy, elle est en équipe de France, pour l’instant », a confié William Saliba, le numéro 2 d'Arsenal.