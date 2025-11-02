Il signe à l'OM : La grosse désillusion...

Libre de tout contrat, Angel Gomes a rejoint l'OM cet été et le milieu offensif est régulièrement appelé par Roberto De Zerbi depuis. Le joueur de 25 ans a inscrit son premier but samedi face à Auxerre mais présente un bilan plutôt contrasté. Walid Acherchour confie être déçu.
Passé par le LOSC de 2020 à 2025, Angel Gomes a rejoint l'OM et n'affiche pas un succès exceptionnel. En effet le joueur anglais a du mal à convaincre tout le monde, à commencer par Walid Acherchour. Son but de la victoire face à Auxerre ne change pas grand-chose.
« Je ne reconnais pas le joueur »
Arrivé gratuitement à l'OM, Angel Gomes a signé un nouveau contrat de 3 ans avec le club de la cité phocéenne. Ces dernières années, il avait plutôt convaincu à Lille. Mais il a du mal à retrouver ses qualités. « Gomes, c’est encore un yaourt nature. Il met son but, mais sinon ? Sa première mi-temps, il me sort par les yeux. C’est un joueur que j’aimais énormément sous Fonseca à Lille, je ne reconnais pas le joueur. Il touche trop de fois le ballon, il est latéral, ou c’est vers l’arrière, il y a très peu d’apport pour son rôle » réagit Walid Acherchour dans l'After Foot de RMC.
L'OM garde le contact avec le PSG
Grâce à sa victoire contre Auxerre, l'OM reste dans le coup pour le titre de champion de France. Le club pointe à 2 points du PSG à l'issue de la 11ème journée et semble être en mesure de pouvoir rester au contact. Reste à savoir comment le PSG se comportera cette saison en Ligue 1.