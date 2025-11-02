Il signe à l'OM : La grosse désillusion...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Libre de tout contrat, Angel Gomes a rejoint l'OM cet été et le milieu offensif est régulièrement appelé par Roberto De Zerbi depuis. Le joueur de 25 ans a inscrit son premier but samedi face à Auxerre mais présente un bilan plutôt contrasté. Walid Acherchour confie être déçu.

Passé par le LOSC de 2020 à 2025, Angel Gomes a rejoint l'OM et n'affiche pas un succès exceptionnel. En effet le joueur anglais a du mal à convaincre tout le monde, à commencer par Walid Acherchour. Son but de la victoire face à Auxerre ne change pas grand-chose.

« Je ne reconnais pas le joueur » Arrivé gratuitement à l'OM, Angel Gomes a signé un nouveau contrat de 3 ans avec le club de la cité phocéenne. Ces dernières années, il avait plutôt convaincu à Lille. Mais il a du mal à retrouver ses qualités. « Gomes, c’est encore un yaourt nature. Il met son but, mais sinon ? Sa première mi-temps, il me sort par les yeux. C’est un joueur que j’aimais énormément sous Fonseca à Lille, je ne reconnais pas le joueur. Il touche trop de fois le ballon, il est latéral, ou c’est vers l’arrière, il y a très peu d’apport pour son rôle » réagit Walid Acherchour dans l'After Foot de RMC.