«Beaucoup de souffrance», il vit un calvaire à l'OM !

Ce samedi soir, l'OM de Pablo Longoria a affronté l'AJ Auxerre à l'Abbé-Deschamps. Malgré l'expulsion d'Ulisses Garcia, le club olympien s'est imposé lors de la 11ème journée de Ligue 1. Interrogé après la rencontre, Roberto De Zerbi a reconnu que son équipe et lui avaient beaucoup souffert face à l'AJA.

Pour le compte de la 11ème journée de Ligue 1, l'OM avait rendez-vous avec l'AJ Auxerre à l'Abbé-Deschamps, et ce, ce samedi soir. Réduits à 10 à la 65ème minute de jeu, les hommes de Roberto De Zerbi ont réussi à s'imposer face aux Bourguignons (0-1).

AJA 0-1 OM Présent en conférence de presse d'après-match ce samedi soir, Roberto De Zerbi a analysé la victoire de son équipe. Comme l'a avoué le coach de l'OM, ses joueurs et lui ont beaucoup souffert contre l'AJ Auxerre.