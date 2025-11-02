OM : L'annonce choc de Roberto De Zerbi !

Amadou Diawara

Ce samedi soir, l'OM de Pablo Longoria était en déplacement à Auxerre. Réduite à 10 à la 65ème minute de jeu, la bande à Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) a trouvé les ressources nécessaires pour l'emporter. Interrogé après le coup de sifflet final de la rencontre, Roberto De Zerbi s'est totalement lâché.

Pour le compte de la 11ème journée de Ligue 1, l'OM de Pablo Longoria s'est déplacé sur la pelouse de l'AJ Auxerre : l'Abbé-Deschamps. Alors qu'ils ont essuyé une défaite humiliante en février dernier (3-0), les Marseillais n'avaient pas le droit à l'erreur ce samedi soir.

AJA 0-1 OM Réduit à 10 à la 65ème minute de jeu, l'OM a eu chaud à Auxerre ce samedi. Mais finalement, les hommes de Roberto De Zerbi ont réussi à l'emporter, prenant ainsi leur revanche face à l'AJA.