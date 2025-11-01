Zidane à l’OM : La bombe sortie de nulle part !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé comme la grande priorité de l'OM au moment où un rachat du club phocéen par l'Arabie Saoudité était d'actualité, Zinedine Zidane peut-il vraiment envisager une aventure sportive dans sa ville natale ? David Bettoni, son fidèle adjoint de l'époque au Real Madrid, lâche une bombe en indiquant que Zidane pourrait être attiré par l'OM.

Zinedine Zidane sur le banc de l'OM, éternel fantasme ou réelle possibilité ? L'ancien entraîneur du Real Madrid est surtout pressenti à ce jour pour reprendre bientôt les rênes de l'équipe de France à la place de Didier Deschamps, mais qui sait... Interrogé par Media Carré, David Bettoni se livre sans détour sur la possibilité de voir Zidane prendre un jour les rênes de l'OM. Et contre toute attente, son adjoint au Real Madrid ouvre la porte !

« L'OM, un club qui peut l’attirer » « Je pense que ce n’est pas quelqu’un qui va dire ‘je ne vais pas parce que je vais me casser la gueule’. Ça peut être faisable parce que c’est l’OM, c’est Marseille, c’est le club de sa ville. Si à un moment donné dans sa carrière il sent qu’il peut se passer quelque chose, c’est un club qui peut l’attirer, comme l’AS Cannes », confie David Bettoni sur la possibilité de voir Zidane entraîner un jour l'OM.