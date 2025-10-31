OM : Aubameyang remplacé ? Le coup de poker signé De Zerbi !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Jeune pépite de 18 ans issue du centre de formation de l’OM, Robinio Vaz fait beaucoup parler de lui ces derniers temps et reste sur un doublé lors de la réception du SCO d’Angers au Vélodrome mercredi (2-2). Alors que Roberto De Zerbi retrouvera sa surprenante bête noire de la saison passée (Auxerre 1-6 au cumulé en Ligue 1), le coach de l’Olympique de Marseille a fait savoir qu’une petite révolution pourrait avoir lieu.

Cela fait un mois que Pierre-Emerick Aubameyang court derrière un but sous le maillot de l’OM. Toutefois, le Gabonais s’est tout de même montré décisif en délivrant trois offrandes lors des quatre dernières sorties de l’Olympique de Marseille. En parallèle, le jeune Robinio Vaz reste sur un doublé contre le SCO d’Angers (2-2) pour trois buts à l’occasion des trois derniers matchs marseillais en Ligue 1.

«Robinio et Aubameyang peuvent jouer ensemble» Dans le cadre du déplacement de l’OM à Auxerre samedi soir, Roberto De Zerbi a fait le teasing d’une éventuelle attaque à quatre éléments offensifs en conférence de presse dont le duo Aubameyang-Vaz. « C'est possible, ils peuvent jouer ensemble. C'est aussi possible parce que des joueurs doivent se reposer. Il faut trouver des solutions et ça peut être une solution de les associer. Robinio et Aubameyang peuvent jouer ensemble avec aussi Paixao à gauche et Greenwood à droite ».