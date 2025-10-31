Rabiot - OM : L’humiliation en plein direct !

Axel Cornic

Le passage express d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille a énormément fait parler, sans oublier évidemment l’énorme feuilleton autour de son départ cet été. Désormais à l’AC Milan, l’international français cherche à se relancer, mais les résultats ne sont pas incroyables, même s’il est rapidement devenu un pilier de l’équipe entraînée par son ancien mentor Massimiliano Allegri.

Sa signature en septembre 2024 avait fait beaucoup de bruit. Mais son départ encore plus, puisque le clash entre Adrien Rabiot et l’OM a rythmé toute la fin du dernier mercato estival. Les deux se sont séparés avec pertes et fracas, puisque l’international a finalement quitté le club pour signer à l’AC Milan, moins d’un an après son arrivée.

Ce n’est pas encore ça avec Milan De retour en Italie, l’ancien de la Juventus a surtout retrouvé son ancien mentor Massimiliano Allegri, qui l’a fortement voulu chez les Rossoneri. S’il n’a pas encore ouvert son compteur buts, il s’est imposé comme un titulaire indiscutable aux côtés d’un certain Luka Modric, même si une blessure au mollet l’a freiné et devrait le tenir éloigné des terrains au moins jusqu’à la fin du mois de novembre.