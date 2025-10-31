OM - De Zerbi : Le gros craquage, Riolo balance !

Axel Cornic

Le soufflé est retombé à l’Olympique de Marseille, après un début de saison très encourageant. La dernière victoire toutes compétitions confondues des hommes de Roberto De Zerbi remonte au 18 octobre dernier (6-2, face au Havre en Ligue 1) et les critiques commencent à se faire de plus en plus nombreuses. Elle visent notamment le technicien italien, dont la gestion ne semble pas faire l’unanimité.

A-t-on déjà vu les limites de cet OM ? Après une première saison d’ajustement, qui s’est tout de même terminée sur une bonne note avec la qualification en Ligue des Champions, Marseille est dans le dur. Leader de Ligue 1 il y a seulement quelques jours, le club phocéen a dégringolé et pourrait même être éjecté du podium, en cas de nouveau revers sur la pelouse de l’AJ Auxerre, ce samedi.

« Il faut qu'il sache où ils vont » Évidemment, les critiques n’ont pas tardé à fuser et la plupart d’entre elles visent notamment Roberto De Zerbi. « Il faut qu'il sache où ils vont et cela va passer à l'intérieur du club par une exigence bien plus importante et qui va les empêcher de faire le match qu'ils ont fait hier, à savoir une première période absolument catastrophique qui a trouvé un écho dans les moitiés de match ratées contre le Sporting et Lens » a expliqué Daniel Riolo, dans l’After Foot.