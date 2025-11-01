OM : Malaise avec une recrue, la sanction tombe !

Recruté cet été par l’OM, Hamed Junior Traoré n’a joué que 86 minutes avec le club phocéen. Il faut dire que le milieu offensif ivoirien est embêté par les blessures sur la Canebière. Traoré vient d’ailleurs de rechuter. Un nouveau pépin physique qui aurait visiblement entraîné un changement à l’OM. Explications.
A l’instar du PSG, l’OM n’est pas épargné par les blessures actuellement. Et ce vendredi, en conférence de presse, Roberto De Zerbi a annoncé une mauvaise nouvelle avec Hamed Junior Traoré, arrivé cet été à Marseille : « C'est encore trop tôt et les choses ne vont pas bien pour Hamed Traoré. Il n'est pas sur la voie de la guérison ».
Un kiné rétrogradé !
Le cas Hamed Junior Traoré est visiblement source de crispations à l’OM. Comme l’explique L’Equipe, l’Ivoirien a donc rechuté et voilà que cette blessure ne serait pas sans conséquence. En effet, le nouveau pépin de Traoré aurait engendré la rétrogradation d’un kiné dans le groupe Pro 2.
« C'est vraiment le point noir de cette période »
Pour Roberto De Zerbi, il faut donc faire actuellement avec de nombreuses blessures. Forcément, c’est un véritable casse-tête pour l’entraîneur de l’OM, privé de plusieurs joueurs. « C'est vraiment le point noir de cette période, ce qui me préoccupe ce sont les blessures. C'est une chose d'en avoir 2 ou 3 mais là c'est 7-8 », a d’ailleurs reconnu De Zerbi.