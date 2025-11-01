OM : Malaise avec une recrue, la sanction tombe !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté cet été par l’OM, Hamed Junior Traoré n’a joué que 86 minutes avec le club phocéen. Il faut dire que le milieu offensif ivoirien est embêté par les blessures sur la Canebière. Traoré vient d’ailleurs de rechuter. Un nouveau pépin physique qui aurait visiblement entraîné un changement à l’OM. Explications.

A l’instar du PSG, l’OM n’est pas épargné par les blessures actuellement. Et ce vendredi, en conférence de presse, Roberto De Zerbi a annoncé une mauvaise nouvelle avec Hamed Junior Traoré, arrivé cet été à Marseille : « C'est encore trop tôt et les choses ne vont pas bien pour Hamed Traoré. Il n'est pas sur la voie de la guérison ».

Un kiné rétrogradé ! Le cas Hamed Junior Traoré est visiblement source de crispations à l’OM. Comme l’explique L’Equipe, l’Ivoirien a donc rechuté et voilà que cette blessure ne serait pas sans conséquence. En effet, le nouveau pépin de Traoré aurait engendré la rétrogradation d’un kiné dans le groupe Pro 2.