Transfert au Real Madrid : Le coup de pression à l’OM !

A l'approche du mercato hivernal, il est déjà question de renforts du côté de l'OM. D'ailleurs, l'option Endrick, en manque de temps de jeu au Real Madrid, titillerait la direction marseillaise. Mais pas seulement. L'OL aurait également des vues sur l'attaquant brésilien de 19 ans et a publiquement commenté cette opération.

Après l'échec dans la course à la signature de Dani Ceballos lors de la dernière semaine du mercato estival, le comité de direction de l'OM semble être prêt à retenter sa chance avec les dirigeants du Real Madrid... pour Endrick ! N'entrant visiblement pas dans les plans de Xabi Alonso à la Casa Blanca cette saison, l'attaquant brésilien de 19 ans aurait décidé d'aller voir ailleurs pendant le mercato hivernal afin de mettre toutes les chances de son côté pour une participation à la Coupe du monde 2026 avec la Seleçao.

L'OM bousculé par la Bundesliga pour Endrick ? C'est en effet l'information que Sky Deutschland révélait la semaine dernière. Une aubaine pour l'OM ? Pas vraiment. Le média allemand confiait que le Real Madrid verrait d'un très bon œil un prêt d'Endrick en Bundesliga. Et en France, l' autre Olympique mettrait des bâtons dans les roues au club phocéen.