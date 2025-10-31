Lewandowski : Le grand projet mercato en Ligue 1 !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Robert Lewandowski va boucler sa quatrième saison au FC Barcelone. Elle devrait sonner le glas de son aventure catalane comme cela est dicté par son contrat signé à l’été 2022. Qui pour combler le vide laissé par le Polonais de 37 ans ? Le Barça aurait le meilleur buteur de Ligue 1 dans son viseur : Joaquin Panichelli.

Non, ce n’est pas Ousmane Dembélé, Mason Greenwood, Olivier Giroud ou encore Pierre-Emerick Aubameyang. Le meilleur buteur de cette saison 2025/2026 n’est autre que Joaquin Panichelli. La belle surprise de ce début d’exercice du côté du RC Strasbourg a déjà trouvé le chemin des filets à 9 reprises. Ce réalisme de l’attaquant argentin de 23 ans ferait tourner bien des êtes à l’étranger.

Le FC Barcelone attiré par Joaquin Panichelli ? Si l’on se fie à Mundo Deportivo, Joaquin Panichelli aurait la cote dans les bureaux de la direction du FC Barcelone. Et pour cause, le contrat de Robert Lewandowski expirera le 30 juin prochain et le comité directeur blaugrana se pencherait déjà sur la question de sa succession : le coup Panichelli prendrait de l’ampleur pour une raison annexe au sportif entre autres.