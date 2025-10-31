Daniel Riolo : Le transfert à l'OM qui le fait hurler !

Avant le PSG, le grand ennemi de l'OM étaient les Girondins de Bordeaux. Une rivalité qui n'avait toutefois pas empêché certains de passer d'un club à l'autre. Ainsi, en 1986, Alain Giresse quitte les bords de la Gironde pour rejoindre la Canebière. Un tranfert retentissant vers Marseille qui n'avait pas manqué de faire halluciner Daniel Riolo.
C'est donc à l'OM qu'Alain Giresse avait décidé de finir sa carrière. Ayant raccroché les crampons en 1988, l'ancien international français avait posé ses valises à Marseille en 1986, débarquant en provenance des Girondins de Bordeaux. Forcément, à l'époque, Giresse en avait surpris plus d'un étant donné la rivalité entre les deux clubs. Daniel Riolo a d'ailleurs fait partie de ceux qui ont été sous le choc.
« C'est ma découverte à moi du foot business »
Alain Giresse à l'OM, Daniel Riolo n'en revenait pas. De passage au micro des Grandes Gueules de RMC, il a avoué à propos de ce transfert en 1986 : « En 1986, on m'apprend que Giresse, j'ai 16 ans, va aller à l'OM. Je me mets à hurler, je dis pardon. Giresse c'est Bordeaux, la loyauté, la fidélité. C'est impossible. C'est ma découverte à moi du foot business. Tapie a réussi à l'acheter en lui proposant plus d'oseille ».
« Deux très belles saisons »
Ayant donc passé deux saisons à l'OM, Alain Giresse a apprécié son moment à Marseille. L'ancien Olympien avait expliqué : « Les deux saisons que j’ai passées ici, étaient deux très belles saisons. C’était un changement puisque je n’avais connu qu’un seul club. J’ai découvert autre chose, quelque chose qu’il faut connaître, le stade Vélodrome. C’était le début de l’ère Tapie. Je suis venu pour encadrer l’équipe de jeune joueur. Tout s’est bien passé puisque la première année, on a joué le titre. Nous avons fini seconds et avons disputé une finale de coupe de France ».