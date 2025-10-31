Daniel Riolo : Le transfert à l'OM qui le fait hurler !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant le PSG, le grand ennemi de l'OM étaient les Girondins de Bordeaux. Une rivalité qui n'avait toutefois pas empêché certains de passer d'un club à l'autre. Ainsi, en 1986, Alain Giresse quitte les bords de la Gironde pour rejoindre la Canebière. Un tranfert retentissant vers Marseille qui n'avait pas manqué de faire halluciner Daniel Riolo.

C'est donc à l'OM qu'Alain Giresse avait décidé de finir sa carrière. Ayant raccroché les crampons en 1988, l'ancien international français avait posé ses valises à Marseille en 1986, débarquant en provenance des Girondins de Bordeaux. Forcément, à l'époque, Giresse en avait surpris plus d'un étant donné la rivalité entre les deux clubs. Daniel Riolo a d'ailleurs fait partie de ceux qui ont été sous le choc.

« C'est ma découverte à moi du foot business » Alain Giresse à l'OM, Daniel Riolo n'en revenait pas. De passage au micro des Grandes Gueules de RMC, il a avoué à propos de ce transfert en 1986 : « En 1986, on m'apprend que Giresse, j'ai 16 ans, va aller à l'OM. Je me mets à hurler, je dis pardon. Giresse c'est Bordeaux, la loyauté, la fidélité. C'est impossible. C'est ma découverte à moi du foot business. Tapie a réussi à l'acheter en lui proposant plus d'oseille ».