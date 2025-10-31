Lionel Messi trahi, il prépare une terrible vengeance !

Le Paris Saint-Germain a accueilli Lionel Messi à la surprise générale après son départ du FC Barcelone en 2021. L’Argentin s’attendait à signer une prolongation de contrat qu’on lui avait promis. Elle n’est jamais venue sous décision de Joan Laporta. Messi prépare sa vengeance selon la presse espagnole.
A l’été 2021, Lionel Messi rentrait à Barcelone après un break à Ibiza dans la foulée de la victoire de l’Argentine en Copa America. Le premier trophée majeur de l’octuple Ballon d’or avec sa sélection. Le projet était de signer la prolongation de contrat tant attendue par les socios du FC Barcelone et promise par Joan Laporta quelques mois plus tôt lors des élections présidentielles du club catalan.
Messi n’a pas digéré la décision de Laporta de ne pas le garder au Barça
Pour des raisons économiques, l’administration Laporta prenait finalement la décision de ne pas aller au bout du processus contractuel et donc de laisser Lionel Messi filer libre au PSG. Un coup de théâtre qui a émotionnellement touché l’Argentin en pleurs le 8 août 2021 au moment d’annoncer son départ en conférence de presse. Après les larmes, le retour de flamme ?
Messi prêt à politiquement faire tomber Joan Laporta au FC Barcelone ?
Selon les informations d’ABC, Lionel Messi serait en croisade face à Joan Laporta. Il serait prêt à s’impliquer dans les prochaines élections présidentielles du FC Barcelone en soutenant publiquement un candidat s’opposant à Laporta. Le président actuel du Barça a trahi la confiance de la légende blaugrana aux yeux de Messi d’après le média espagnol. Cette rétraction de dernière minute pour son contrat semble être restée en travers de sa gorge. Plusieurs groupes de supporters seraient préparés à faire une unification avec Lionel Messi pour faire tomber Laporta lors du prochain scrutin…