Un joueur de l’OM à l’hôpital, Roberto De Zerbi calme tout le monde

Une dizaine de minutes après son entrée en jeu face à Angers, Bilal Nadir, a suscité l'inquiétude après avoir subi un malaise sur la pelouse du Vélodrome. Présent face à la presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a rassuré en expliquant que l'incident était dû à une simple déshydratation de son joueur.

C’est une image qui a fait froid dans le dos. Quelques minutes après son entrée en jeu face à Angers, Bilal Nadir a été victime d’un malaise sur la pelouse du Vélodrome en milieu de semaine, mais plus de peur que de mal pour le joueur de l’OM, victime d’un simple malaise vagal selon Roberto De Zerbi.

« Il devait juste être un peu déshydraté » « Par chance, Nadir a fait des contrôles et ce n'est rien de grave, a expliqué Roberto De Zerbi ce vendredi, en conférence de presse. A priori, il devait juste être un peu déshydraté et a fait une chute de tension. » Sur Instagram, Bilal Nadir avait rassuré les supporters de l’OM quelques minutes auparavant.