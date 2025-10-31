Une recrue abandonne l’OM, il balance !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cela en devient une habitude. Cette saison, lors des matchs de l’OM, les cartons rouges pleuvent. Face au Sporting Lisbonne il y a deux semaines de cela en Ligue des champions (1-2), Emerson Palmieri héritait d’un carton rouge après un deuxième jaune à cause d’une simulation. Confronté à la presse ce vendredi, l’Italien a mis les choses au clair sur ce fait de jeu.

« Le premier jaune que prend Emerson est scandaleux. Il ne peut rien faire avec sa main ». Voici le coup de gueule poussé par Pierre-Emerick Aubameyang après la défaite concédée par l’OM lors de la 3ème journée de saison régulière de Ligue des champions face au Sporting Lisbonne (1-2). En raison de deux cartons jaunes dont un pour simulation, le latéral gauche recruté par l’Olympique de Marseille était exclu, abandonnant ses coéquipiers à leur sort et à une défaite alors que l’équipe de Roberto De Zerbi avait ouvert le score.

«L'arbitre n'avait pas vu l'action et a dit que je voulais prendre le ballon de la main c'est faux» Deux semaines sont passées depuis cet évènement. En conférence de presse ce vendredi, en marge du déplacement à Auxerre samedi, Emerson Palmieri a une fois de plus fait son mea culpa en ne prenant pas l’intégralité des torts dans cette histoire. « Pour le carton rouge, ça ne m'est jamais arrivé de recevoir un rouge comme le deuxième jaune. J'ai fait une mauvaise lecture, j'ai une responsabilité mais c'est impossible que je reçoive un premier jaune comme celui que j'ai reçu. Cela peut me laisser un goût amer. L'arbitre n'avait pas vu l'action et a dit que je voulais prendre le ballon de la main c'est faux, je retirais mon bras ».