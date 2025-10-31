Aubameyang : De Zerbi annonce la nouvelle folie de l’OM !

Alexis Brunet

Lors du dernier mercato estival, Pierre-Emerick Aubameyang a fait le choix de revenir à l’OM après une pige en Arabie saoudite. Le Gabonais qui possède une très grande expérience peut ainsi faire progresser les jeunes comme Robinio Vaz. Les deux joueurs peuvent d’ailleurs évoluer ensemble, comme l’a affirmé Roberto De Zerbi, mais l’entraîneur italien réfléchit également à l’idée d’aligner quatre attaquants en même temps.

Depuis le début de la saison, Robinio Vaz est la bonne surprise de l’OM. L’attaquant français a déjà inscrit quatre buts en Ligue 1, tout en délivrant deux passes décisives. Une réussite qui ferait presque oublier que cet été le club phocéen a fait venir une pointure offensive en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang.

Aubameyang et Vaz bientôt associés ? Du haut de ses 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang doit apporter toute son expérience à l’OM. Le Gabonais va ainsi permettre à Robinio Vaz de progresser et Roberto De Zerbi considère même qu’il serait possible d’aligner ensemble les deux attaquants. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « C’est possible, ils peuvent jouer ensemble. C’est aussi possible parce que des joueurs doivent se reposer. Il faut trouver des solutions et ça peut être une solution de les associer. Robinio et Aubameyang peuvent jouer ensemble avec aussi Paixao à gauche et Greenwood à droite. »