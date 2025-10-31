Propos sexistes : Laure Boulleau pousse un coup de gueule !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancienne joueuse du PSG et de l'équipe de France féminine, Laure Boulleau dispose aujourd'hui d'une tribune médiatique importante avec son rôle de consultante sur Canal +. Et alors que le football féminin fait régulièrement l'objet de moqueries et de remarques déplacées, elle n'hésite pas à pousser un coup de gueule à ce sujet.

Invitée de l'émission « Hors Terrain », sur France Télévisions en juillet dernier, Laure Boulleau en avait profité pour passer un message assez cash sur les remarques négatives autour du football féminin. L'ancienne latérale gauche, qui a évolué au PSG tout au long de sa carrière professionnelle et a également porté à 65 reprises le maillot de l'équipe de France, a poussé un coup de gueule contre les propos sexistes.

« Manque de respect » « Quand tu n’aimes pas quelque chose, tu n’es pas obligé d’avoir ce genre de discours. Moi, il y a des trucs que je ne veux pas regarder, je ne regarde pas. Mais je ne suis pas obligée de manquer de respect », s'agace Laure Boulleau, très exposée médiatiquement avec son rôle de consultante sur Canal +.