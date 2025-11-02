Mercato : «Je quitte l'OM», la terrible révélation !

Légende de l'OM, Mamadou Niang a disputé 227 matchs sous le maillot olympien. Arrivé en 2005 de Strasbourg, l'attaquant sénégalais est reparti à l'été 2010, s'envolant pour la Turquie. Un départ qui n'était cependant pas prévu par Niang. En effet, celui qui a marqué 100 buts avec l'OM assure avoir été poussé à faire ses valises.
Du côté de Marseille, Mamadou Niang a laissé un souvenir impérissable dans les coeurs et esprits des supporters de l'OM. De 2005 à 2010, le Sénégalais a fait vibrer le Vélodrome avec ses buts. Mais voilà que cette belle histoire avec l'OM a dû prendre fin et pour Niang, elle n'a pas été celle escomptée...
« Ce n'était pas mon souhait »
Parti pour Fenerbahce en 2010, Mamadou Niang a été exfiltré à l'époque par l'OM. En effet, le Sénégalais ne voulait pas partir du club phocéen. Sur le plateau du Late Football Club, Niang a fait savoir à ce propos : « Je quitte l'OM sur un titre de champion de France, mais ce n'était pas mon souhait. Malheureusement ».
« C’est comme Niang, il voulait rester à Marseille »
Mamadou Niang n'est d'ailleurs pas le seul joueur parti de l'OM contre son gré à cette époque. En effet, ça avait aussi été le cas de Taye Taiwo, poussé vers la sortie en 2011. « J’avais envie de partir de l’OM ? Non, j’ai envie de rester car je suis chez moi. C’est comme Niang, il voulait rester à Marseille. Après, comme on n’était pas d’accord avec le club, on a été écarté. On avait envie de rester, mais on n’a pas eu le choix. Je voulais finir ma carrière à Marseille ? Oui », avait expliqué celui qui a rejoint le Milan AC.