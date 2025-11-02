Mercato : «Je quitte l'OM», la terrible révélation !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Légende de l'OM, Mamadou Niang a disputé 227 matchs sous le maillot olympien. Arrivé en 2005 de Strasbourg, l'attaquant sénégalais est reparti à l'été 2010, s'envolant pour la Turquie. Un départ qui n'était cependant pas prévu par Niang. En effet, celui qui a marqué 100 buts avec l'OM assure avoir été poussé à faire ses valises.

Du côté de Marseille, Mamadou Niang a laissé un souvenir impérissable dans les coeurs et esprits des supporters de l'OM. De 2005 à 2010, le Sénégalais a fait vibrer le Vélodrome avec ses buts. Mais voilà que cette belle histoire avec l'OM a dû prendre fin et pour Niang, elle n'a pas été celle escomptée...

« Ce n'était pas mon souhait » Parti pour Fenerbahce en 2010, Mamadou Niang a été exfiltré à l'époque par l'OM. En effet, le Sénégalais ne voulait pas partir du club phocéen. Sur le plateau du Late Football Club, Niang a fait savoir à ce propos : « Je quitte l'OM sur un titre de champion de France, mais ce n'était pas mon souhait. Malheureusement ».