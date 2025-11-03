Transfert à 0€ au PSG : L’opération confirmée à l’étranger !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Compte tenu des liens forts entre le PSG et l’agent Moussa Sissoko, qui s’occupe de Désiré Doué ou Ousmane Dembélé, Dayot Upamecano pourrait être une option pour le club de la capitale en 2026. En effet, le défenseur central du Bayern Munich est dans sa dernière année de contrat. Une signature à 0€ du Français est donc une possibilité, mais les Bavarois n’ont pas dit leur dernier mot pour Upamecano.

Dayot Upemecano sera-t-il prochainement un joueur du PSG ? Selon Fabrice Hawkins, il ne faut clairement pas écarter cette option. En effet, le journaliste de RMC avait expliqué à propos du joueur du Bayern Munich : « Il y a des situations qu’il faudra surveiller. Dayot Upamecano par exemple, qui sera libre s’il ne prolonge pas au Bayern Munich. Evidemment, c’est soumis à cette condition. Quand on lit le livre on voit une connexion qu’il peut y avoir entre le PSG, Moussa Sissoko, qui a une relation étroite avec Al-Khelaïfi. Je ne peux pas imaginer une seule seconde que le PSG ne va pas se positionner sur Upamecano s’il n’a pas prolongé avec le Bayern Munich ».

« Nous ferons tout notre possible pour qu'il reste » La question donc maintenant de savoir si Dayot Upamecano prolongera ou non au Bayern Munich. La balle est ainsi dans le camp des Bavarois et visiblement, de l’autre côté du Rhin, on ne compte pas laisser partir le Français aussi facilement. En effet, rapporté par Sky Sport, Max Eberl, directeur sportif du Bayern, a annoncé à propos de l’avenir d’Upamecano : « Upa est devenu l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Il a traversé une période difficile avec quelques erreurs. Nous ferons tout notre possible pour qu'il reste ».