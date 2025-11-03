Le crack que tout le monde s'arrache à l'OL ? Laure Boulleau vend la mèche à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Figure de proue du Canal Football Club, Laure Boulleau était bien évidemment présente sur le plateau de l'émission dominicale de Canal+. Au détour d'un débat sur la situation sportive chaotique d'Endrick (19 ans) au Real Madrid, la consultante a déjà validé sa signature à l'OL cet hiver.

Endrick a tranché. Ces derniers jours, lui qui a seulement fêté sa première apparition samedi face à Valence (4-0) avec le Real Madrid cette saison sous les ordres de Xabi Alonso, aurait pris la décision de plier bagage pendant le mercato hivernal selon Sky Deutschland. Et ce, dans l'optique dans un premier temps de retrouver du temps de jeu avec l'espoir de taper dans l'œil de Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil en marge de la Coupe du monde 2026.

«On a l'impression que le Real c'était un peu trop haut pour lui» Un temps annoncé comme potentielle recrue de l'OM, Endrick pourrait finalement rebondir dans l'autre Olympique : l'OL. Le coach Paulo Fonseca n'a pas fermé la porte à cette opération, étant prêt à accueillir tous les grands talents. Sur le plateau du Canal Football Club, Laure Boulleau s'est enflammée pour cette hypothétique recrue hivernale pour l'Olympique Lyonnais. « Endrick à l'OL pour jouer et faire la Coupe du monde, ce serait formidable s'il arrivait à Lyon ? Ce serait génial. C'est un jeune talent dont on parle et qu'on ne connaît pas vraiment du coup parce qu'on ne l'a pas vu jouer et on a l'impression que le Real (ndlr Madrid) c'était un peu trop haut pour lui. Il n'est pas devenu nul du jour au lendemain ».