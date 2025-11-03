Le PSG a décidé, une star de l'équipe de France bientôt transférée ?

La rédaction

La saison a seulement débuté à la mi-août pour le PSG avec le sacre en Supercoupe d'Europe. Et pourtant, bien qu'il reste encore tout à gagner ou à perdre pour le club parisien, il est déjà question dans la presse de potentiels renforts pour l'été prochain. Dayot Upamecano est une option que devrait étudier la direction du Paris Saint-Germain. Mais, le Bayern Munich dépose son véto de manière publique. Que doit faire le joueur de l'équipe de France ? C'est notre sondage du jour !

Marquinhos est là depuis l'été 2013, mais le capitaine du PSG n'est pas éternel. Le 31 mai dernier, le Brésilien finissait en pleurs devant les caméras de Canal+ au micro de Margot Dumont assurant avoir tout donné après le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions face à l'Inter en finale (5-0). Sous contrat jusqu'en juin 2028, Marquinhos ne souhaite pas faire la saison de trop et aurait pour projet de s'en aller voir ailleurs si jamais ses performances venaient à décliner. De son côté, le comité directeur du PSG prépare l'après-Marquinhos avec les recrutements de Willian Pacho et d'Ilya Zabarnyi en 2024 et 2025.

«Je ne peux pas imaginer une seule seconde que le PSG ne va pas se positionner sur Upamecano» Et pour 2026 ? La passe de trois ? Le journaliste Fabrice Hawkins a expliqué sur Aliotalk que les dirigeants du Paris Saint-Germain sont susceptibles de lancer les grandes manœuvres afin de boucler la venue de Dayot Upamecano, en fin de contrat au Bayern Munich le 30 juin prochain. « Il y a des situations qu’il faudra surveiller. Dayot Upamecano par exemple, qui sera libre s’il ne prolonge pas au Bayern Munich. Evidemment, c’est soumis à cette condition. Quand on lit le livre on voit une connexion qu’il peut y avoir entre le PSG, Moussa Sissoko, qui a une relation étroite avec Al-Khelaïfi. Je ne peux pas imaginer une seule seconde que le PSG ne va pas se positionner sur Upamecano s’il n’a pas prolongé avec le Bayern Munich ».