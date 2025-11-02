Il désobéit à Luis Enrique, jackpot au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entrée en jeu, but. C'est souvent le script concernant Gonçalo Ramos cette saison. Ce fut déjà le cas le 1er octobre en Ligue des champions face au FC Barcelone (2-1) et samedi contre l'OGC Nice, l'attaquant portugais a remis ça afin d'offrir la victoire au PSG... le tout en n'appliquant pas une consigne de Luis Enrique et son staff. Explications.

Gonçalo Ramos, de par ce qu'il montre sur le terrain depuis des mois, est le supersub du PSG. Il ne faut pas remonter à très loin pour s'apercevoir de son impact avec l'équipe de Luis Enrique. Samedi soir, entré à 20 minute du coup de sifflet final, l'attaquant portugais a marqué. C'est la quatrième fois qu'il trouve le chemin des filets après la 90ème minute de jeu cette saison.

«Je dois être au premier poteau, mais je sens quelque chose et je change pour le deuxième» Sur ce corner vainqueur tiré par Kang-in Lee et prolongé par Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos a désobéi au plan de Luis Enrique et de Rafel Pol, en charge des coups de pied arrêtés. En effet, attendu au premier poteau par l'entraîneur du PSG et son assistant, Ramos a décidé de faire autrement et cette prise de décision lui a souri. « C'est un peu de feeling. Je dois être au premier poteau, mais je sens quelque chose et je change pour le deuxième ». a confié Gonçalo Ramos au micro de Ligue 1+.