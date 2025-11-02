Panique pour Dembélé, le PSG a déjà pris sa décision !

Après le coup de sifflet final de PSG-Nice, Ousmane Dembélé s'est plaint de douleurs au niveau de l'ischio-jambier droit. La zone où il a été blessé pendant un mois et demi. Heureusement pour le PSG, Ousmane Dembélé n'a pas rechuté. Ainsi, le numéro 10 de Luis Enrique devrait être de la partie face au Bayern ce mardi soir.
Victime d'une déchirure aux ischio-jambiers de la cuisse droite, Ousmane Dembélé a été éloigné des terrains pendant près d'un mois et demi. De retour depuis peu, le numéro 10 du PSG ressent toujours des douleurs.
PSG : Dembélé souffre toujours
Dans une vidéo captée par Ligue 1+, Ousmane Dembélé a fait une terrible révélation à Achraf Hakimi, et ce, juste après le coup de sifflet final de PSG-Nice. « J'ai mal à l'ischio, j'ai trop mal », a grimacé l'attaquant de 28 ans en se tenant la cuisse droite.
Bayern : Dembélé sera dans le groupe du PSG
A en croire RMC Sport, Ousmane Dembélé a ressenti une gêne là où il s'est blessé pendant un mois et demi, et ce, contre l'OGC Nice (samedi) et face au FC Lorient (mercredi). Malgré tout, la star du PSG s'est entrainé avec le groupe de Luis Enrique ce dimanche. Ainsi, Ousmane Dembélé devrait figurer dans le groupe parisien pour la réception du Bayern ce mardi soir.