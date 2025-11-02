Panique pour Dembélé, le PSG a déjà pris sa décision !

Amadou Diawara

Après le coup de sifflet final de PSG-Nice, Ousmane Dembélé s'est plaint de douleurs au niveau de l'ischio-jambier droit. La zone où il a été blessé pendant un mois et demi. Heureusement pour le PSG, Ousmane Dembélé n'a pas rechuté. Ainsi, le numéro 10 de Luis Enrique devrait être de la partie face au Bayern ce mardi soir.

Victime d'une déchirure aux ischio-jambiers de la cuisse droite, Ousmane Dembélé a été éloigné des terrains pendant près d'un mois et demi. De retour depuis peu, le numéro 10 du PSG ressent toujours des douleurs.

PSG : Dembélé souffre toujours Dans une vidéo captée par Ligue 1+, Ousmane Dembélé a fait une terrible révélation à Achraf Hakimi, et ce, juste après le coup de sifflet final de PSG-Nice. « J'ai mal à l'ischio, j'ai trop mal », a grimacé l'attaquant de 28 ans en se tenant la cuisse droite.