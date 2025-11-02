PSG - Catastrophe pour Dembélé : Il confirme à la télévision !

Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé connaît un début de saison compliqué pour le moment. L'attaquant français a raté la moitié des matches après sa blessure lors du premier rassemblement de l'Equipe de France et il pourrait ne pas en être sorti. Le joueur a lui-même confié ne pas se sentir au mieux. Pour Bixente Lizarazu, il faut à tout prix l'écouter.
Entré en jeu face à l'OGC Nice samedi, Ousmane Dembélé n'a toujours pas retrouvé le chemin des filets en Ligue 1 depuis son retour. L'attaquant de 28 ans a du mal à revenir en forme et il se plaint toujours de douleurs à l'ischio. Une sortie inquiétante qui laisse penser qu'il a besoin de plus de temps pour récupérer.
Dembélé au plus mal, le PSG va devoir trancher
Déjà fragilisé par l'absence de nombreux joueurs sur blessure, le PSG pourrait à nouveau voir Ousmane Dembélé visiter l'infirmerie. Le meilleur buteur de Ligue 1 l'an dernier a confié avoir encore mal à l'ischio. « Si un joueur a ces sensations-là, surtout après sa période blessé et la saison incroyable qu'il a faite, je crois qu'il faut le préserver » assure Bixente Lizarazu dans Téléfoot ce dimanche.
Dembélé forfait avant le choc ?
Cette mauvaise nouvelle intervient quelques jours avant le choc de Ligue des champions face au Bayern Munich. Le club compte déjà 3 victoires dans cette compétition et affronte une équipe qui présente le même bilan. Mais il faudra peut-être se passer d'Ousmane Dembélé puisque ses dernières révélations ne sont pas très positives...