PSG - Catastrophe pour Dembélé : Il confirme à la télévision !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé connaît un début de saison compliqué pour le moment. L'attaquant français a raté la moitié des matches après sa blessure lors du premier rassemblement de l'Equipe de France et il pourrait ne pas en être sorti. Le joueur a lui-même confié ne pas se sentir au mieux. Pour Bixente Lizarazu, il faut à tout prix l'écouter.

Entré en jeu face à l'OGC Nice samedi, Ousmane Dembélé n'a toujours pas retrouvé le chemin des filets en Ligue 1 depuis son retour. L'attaquant de 28 ans a du mal à revenir en forme et il se plaint toujours de douleurs à l'ischio. Une sortie inquiétante qui laisse penser qu'il a besoin de plus de temps pour récupérer.

Dembélé au plus mal, le PSG va devoir trancher Déjà fragilisé par l'absence de nombreux joueurs sur blessure, le PSG pourrait à nouveau voir Ousmane Dembélé visiter l'infirmerie. Le meilleur buteur de Ligue 1 l'an dernier a confié avoir encore mal à l'ischio. « Si un joueur a ces sensations-là, surtout après sa période blessé et la saison incroyable qu'il a faite, je crois qu'il faut le préserver » assure Bixente Lizarazu dans Téléfoot ce dimanche.