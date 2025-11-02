PSG - Real Madrid : Il refuse une folle proposition !

Alexis Brunet

Le 31 mai dernier, le PSG entrait enfin dans la cour des grands en remportant pour la première fois de son histoire la Ligue des champions. Un sacre qui est immensément important pour Presnel Kimpembe, qui a passé 20 ans à Paris. Le défenseur central n’échangerait en rien ce trophée contre cinq C1 avec le Real Madrid.

Pendant 20 ans, Presnel Kimpembe a été un joueur du PSG. Lors du mercato estival 2025, le défenseur central a décidé qu’il était temps pour lui de s’en aller, afin d’aller chercher du temps de jeu ailleurs. Le Français est toutefois parti l’esprit léger car son club de toujours avait enfin réussi à mettre la main sur la Ligue des champions.

« Je préfère en gagner une à Paris que cinq au Real Madrid » Interrogé par Foot Mercato, Presnel Kimpembe est justement revenu sur ce que représentait pour lui ce titre en Ligue des champions avec le PSG. Le défenseur central n’échangerait ce trophée pour rien au monde, même pas contre cinq C1 avec le Real Madrid par exemple. « Ce sont des émotions assez indescriptibles. Je suis formé au club. J’y ai fait toute ma vie, j’ai bagarré pour ça pendant plusieurs années. On a eu des échecs, on est tombés, on s’est relevés. On a su montrer du caractère. Ça n’a pas été facile. Comme je l’ai toujours dit, la pression à Paris n’est pas la même que dans les autres clubs. Je préfère en gagner une à Paris que cinq au Real Madrid ou autres, sans manquer de respect bien évidemment. Avec tout le respect que j’ai pour tous les clubs qui l’ont gagné, c’est très spécial à Paris. »