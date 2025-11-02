OM : Provocations, insultes… De Zerbi craque totalement en public !

Alexis Brunet

Samedi soir, l’OM a signé un succès très important sur la pelouse de l’AJ Auxerre (1-0). Cela permet aux Marseillais de rester à deux points du PSG et forcément Roberto De Zerbi est soulagé. Le technicien italien était visiblement très tendu car après la rencontre il a cédé aux provocations des supporters bourguignons qu’il aurait copieusement insultés en italien.

Après deux défaites et un match nul, l’OM a retrouvé le chemin de la victoire samedi soir. Les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang se sont imposés 0-1 face à l’AJ Auxerre grâce à un but d’Angel Gomes en première période. Avec ce succès, les Marseillais restent à deux points du PSG, premier au classement.

De Zerbi a craqué Une victoire importante pour l’OM, surtout si l’on se fie à la réaction de Roberto De Zerbi. Visiblement très tendu, le technicien marseillais aurait insulté en italien les supporters de l’AJ Auxerre qui l’avaient provoqué, d’après les informations de La Provence. Reste à voir si le comportement de l’ancien entraîneur de Brighton sera sanctionné par la commission de discipline.