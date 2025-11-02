OM : Provocations, insultes… De Zerbi craque totalement en public !

Samedi soir, l’OM a signé un succès très important sur la pelouse de l’AJ Auxerre (1-0). Cela permet aux Marseillais de rester à deux points du PSG et forcément Roberto De Zerbi est soulagé. Le technicien italien était visiblement très tendu car après la rencontre il a cédé aux provocations des supporters bourguignons qu’il aurait copieusement insultés en italien.
Après deux défaites et un match nul, l’OM a retrouvé le chemin de la victoire samedi soir. Les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang se sont imposés 0-1 face à l’AJ Auxerre grâce à un but d’Angel Gomes en première période. Avec ce succès, les Marseillais restent à deux points du PSG, premier au classement.
De Zerbi a craqué
Une victoire importante pour l’OM, surtout si l’on se fie à la réaction de Roberto De Zerbi. Visiblement très tendu, le technicien marseillais aurait insulté en italien les supporters de l’AJ Auxerre qui l’avaient provoqué, d’après les informations de La Provence. Reste à voir si le comportement de l’ancien entraîneur de Brighton sera sanctionné par la commission de discipline.
Place à l’Atalanta
Après ce déplacement à Auxerre, l’OM va retrouver le Vélodrome mercredi soir. Les Marseillais seront opposés à l’Atalanta Bergame en Ligue des champions. Pour le moment, les coéquipiers de Geronimo Rulli sont 18èmes de C1, juste derrière les Italiens, avec une victoire et deux défaites en trois matchs.