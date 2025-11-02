Le PSG frappe un grand coup : Lamine Yamal a le même rêve !

Alexis Brunet

Le 31 mai dernier, le PSG épatait toute l’Europe en remportant pour la première fois la Ligue des champions. Un succès majeur qui ne suffit pas aux Parisiens, qui sont déterminés à réaliser le doublé. Pour cela, il faudra que les joueurs de Luis Enrique viennent à bout du FC Barcelone de Lamine Yamal, qui a fait de la Coupe aux grandes oreilles son rêve.

Après des années d’échecs, le PSG a enfin réussi la saison dernière à remporter la Ligue des champions. Une victoire avec la manière, puisque les Parisiens se sont imposés 5-0 en finale face à l’Inter Milan. Une démonstration qui a impressionné tous les observateurs et qui a définitivement fait rentrer le club de la capitale dans la cour des grands.

Le PSG veut réaliser le doublé Un sacre qui n’aurait pas du tout calmé le PSG. En effet, les Parisiens ont souvent répété ces derniers temps qu’ils étaient déterminés à l’idée de remporter une deuxième Ligue des champions de suite. Un challenge qui semble possible car l’équipe de Luis Enrique est globalement la même par rapport à la saison dernière, puisque Gianluigi Donnarumma est le seul titulaire à avoir quitté Paris.