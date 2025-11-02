PSG : Nouvelle masterclass signée Luis Enrique !

Pierrick Levallet

En débarquant au PSG, Luis Enrique a apporté de nombreux changements. Le technicien espagnol met notamment un point d’honneur à voir son équipe être plus efficace sur coup de pied arrêté. L’entraîneur de 55 ans a ainsi fait travailler son effectif sur ce domaine. Et les efforts commencent à porter leurs fruits.

Luis Enrique a métamorphosé le PSG. En débarquant dans la capitale, le coach espagnol a apporté de nombreux changements. Et sa méthode a fini par porter ses fruits. La formation parisienne est devenue irrésistible, l’équipe à battre en Europe. Si les principes de possession ne sont plus à démontrer, l’entraîneur de 55 ans a également mis un point d’honneur dans un autre domaine.

Luis Enrique fait travailler ses joueurs sur les coups de pied arrêtés Comme le rapporte Le Parisien, les coups de pied arrêtés tiennent à coeur à Luis Enrique. Le technicien du PSG a d’ailleurs confié leur responsabilité à son adjoint Rafel Pol. Et il semble que ce domaine soit en train de devenir un nouvel atout pour les Rouge-et-Bleu, qui ont inscrit environ un tiers de leurs buts cette saison de cette manière.