Ousmane Dembélé : Stupeur au PSG, le verdict tombe !

Amadou Diawara

Après la victoire du PSG face à l'OGC Nice ce samedi, Ousmane Dembélé a confié à Achraf Hakimi qu'il souffrait toujours au niveau de l'ischio-jambier droit. En effet, le numéro 10 parisien a ressenti une gêne lors des deux derniers matchs de son équipe. Mais heureusement pour le PSG de Luis Enrique, Ousmane Dembélé n'a pas rechuté.

Lors du duel entre la France et l'Ukraine le 5 septembre dernier, Ousmane Dembélé a été victime d'une déchirure aux ischio-jambiers de la cuisse droite. Ayant manqué un mois et demi de compétition, le numéro 10 du PSG est de retour depuis peu. Toutefois, Ousmane Dembélé a toujours mal.

PSG : Dembélé a ressenti une gêne contre Nice et face à Lorient Après la victoire du PSG face à l'OGC Nice ce samedi (1-0), Ousmane Dembélé a confié à Achraf Hakimi que sa cuisse le faisait toujours souffrir. « J'ai mal à l'ischio, j'ai trop mal », a avoué l'attaquant de Luis Enrique sur Ligue 1+.