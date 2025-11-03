Transfert à 0€ pour un international français : Panique au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lors des deux derniers mercato d'été, le PSG s'est notamment attardé sur le renforcement de son secteur défensif. Willian Pacho a déposé ses valises à Paris en 2024 et Ilya Zabarnyi en a fait de même à la dernière intersaison. Place à Dayot Upamecano à présent ? Ce serait une possibilité prise en considération au PSG puisque l'international français arrive au terme de son contrat. Mais le Bayern Munich a publiquement contre-attaqué.

« Il y a des situations qu’il faudra surveiller. Dayot Upamecano par exemple, qui sera libre s’il ne prolonge pas au Bayern Munich. Evidemment, c’est soumis à cette condition ». Par le biais d'une interview accordée à Aliotalk, Fabrice Hawkins ouvrait déjà un nouveau feuilleton pour le PSG sur le marché des transferts il y a quelques jours. Le journaliste de RMC Sport l'assure, le club parisien tentera un coup avec l'international français de 27 ans du Bayern Munich si sa situation contractuelle restait inchangée.

«Je ne peux pas imaginer une seule seconde que le PSG ne va pas se positionner sur Upamecano» Au cours de sa prise de parole pour Aliotalk, dans le cadre la promotion de son livre : De l'enfer au paradis, Fabrice Hawkins souligne à quel point la relation étroite entre le président parisien Nasser Al-Khelaïfi et l'agent d'Upamecano Moussa Sissoko pourrait faire les affaires du staff technique de Luis Enrique. « Quand on lit le livre on voit une connexion qu’il peut y avoir entre le PSG, Moussa Sissoko, qui a une relation étroite avec Al-Khelaïfi. Je ne peux pas imaginer une seule seconde que le PSG ne va pas se positionner sur Upamecano s’il n’a pas prolongé avec le Bayern Munich ».