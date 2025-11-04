Transfert au PSG : Il en fait une affaire personnelle, l’annonce qui va rendre fous les supporters !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au cours du dernier mercato d’été, le PSG a misé gros sur Lucas Chevalier. Les dirigeants ont suivi Luis Enrique et son staff qui réclamaient un gardien aux caractéristiques différentes au pied de celles de Gianluigi Donnarumma. Requête acceptée. Chevalier a débarqué à Paris et compte bien convaincre son monde. Explications.

Le Paris Saint-Germain a fait un pari que les supporters du PSG n’ont pas vraiment vu venir. A l’intersaison, quelques semaines seulement après avoir célébré le sacre du club en Ligue des champions avec un Gianluigi Donnarumma déterminant dans les buts, Luis Enrique et ses assistants prenaient la décision de mettre un terme à leur collaboration avec le portier italien afin de le remplacer par un gardien plus habile au pied.

«Me prouver à ma famille que je pouvais réussir ici» C’est pourquoi Lucas Chevalier a signé contre une indemnité de transfert de 40M€ hors bonus et que Gianluigi Donnarumma s’en est allé du côté de Manchester City. Pour Le Figaro, le gardien de l’équipe de France s’est prononcé sur de nouveaux succès en Ligue des champions, ce qui lui permettrait de prouver à ses proches qu’il a fait le bon choix en signant à Paris. « La Ligue des champions ? Ce serait mentir si je vous promettais qu’on va la gagner cette saison. Mais, dans les prochaines années, pouvoir soulever cette coupe et rendre fier mes proches, ma famille, moi-même, me prouver à ma famille que je pouvais réussir ici.