Proche du PSG, il va signer... à l'OM !

Dans les prochaines heures, l'OM devrait officialiser la signature de Federico Balzaretti en tant que directeur sportif adjoint. Une arrivée en France qui aurait pu se faire bien plus tôt puisqu'en 2011, Leonardo était proche de le faire signer au PSG avant que Palerme ne fasse machine arrière.
Toujours bien décidé à renforcer l'organigramme de l'OM, Medhi Benatia aurait convaincu son ancien coéquipier Federico Balzaretti de quitter l'AS Roma pour occuper le poste de directeur sportif adjoint du club phocéen. Son arrivée serait imminente selon Fabrizio Romano.
Balzaretti va signer à l'OM...
D'après RMC Sport, Federico Balzaretti aura un rôle important dans le recrutement en dirigeant toute une équipe de scouting. Après avoir été en charge des joueurs prêtés de l'AS Roma, l'Italien aura également pour but de valoriser les jeunes talents de l'OM en prenant les bonnes décisions pour leur avenir. Un renfort de poids pour le club phocéen d'autant que Federico Balzaretti maitrise parfaitement le français.
... après avoir été approché par le PSG en 2011
D'ailleurs, Federico Balzaretti aurait pu débarquer en France bien plus tôt. Il y a 14 ans. En effet, en 2011, alors que le PSG vient d'être racheté par le Qatar, Leonardo, fraîchement nommé directeur sportif, tente de recruter le latéral italien qui évolue alors à Palerme, club avec lequel le PSG avait déjà fait affaires. « C'était parfait pour notre vie familiale. Mais en quatre heures, le président de Palerme a changé d'avis. Tout se passait pourtant bien avec Paris, où il avait déjà transféré Sirigu et Pastore... Malheureusement, au dernier moment il m'a dit qu'il n'avait pas assez de temps pour recruter un autre défenseur », racontait ainsi Federico Balzaretti dans les colonnes de L'EQUIPE en octobre 2020. Mais c'est bien à l'OM qu'il va signer dans les prochaines heures.