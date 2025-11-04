Proche du PSG, il va signer... à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les prochaines heures, l'OM devrait officialiser la signature de Federico Balzaretti en tant que directeur sportif adjoint. Une arrivée en France qui aurait pu se faire bien plus tôt puisqu'en 2011, Leonardo était proche de le faire signer au PSG avant que Palerme ne fasse machine arrière.

Toujours bien décidé à renforcer l'organigramme de l'OM, Medhi Benatia aurait convaincu son ancien coéquipier Federico Balzaretti de quitter l'AS Roma pour occuper le poste de directeur sportif adjoint du club phocéen. Son arrivée serait imminente selon Fabrizio Romano.

Balzaretti va signer à l'OM... D'après RMC Sport, Federico Balzaretti aura un rôle important dans le recrutement en dirigeant toute une équipe de scouting. Après avoir été en charge des joueurs prêtés de l'AS Roma, l'Italien aura également pour but de valoriser les jeunes talents de l'OM en prenant les bonnes décisions pour leur avenir. Un renfort de poids pour le club phocéen d'autant que Federico Balzaretti maitrise parfaitement le français.