Un prodige au PSG : C'est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il réalise un excellent début de saison en Russie, Aleksey Batrakov aurait tapé dans l'œil du PSG, toujours à l'affût lorsqu'il s'agit de dénicher un talent pour le futur. Un transfert totalement validé par l'ancien international russe, Yuri Kovtun, qui n'est pas du tout étonné par l'intérêt du PSG pour le milieu offensif du Lokomotiv Moscou.

Auteur de 10 buts et 4 passes décisives en 14 matches de championnat, Aleksey Batrakov est la révélation de la saison en Russie. Sous contrat jusqu'en 2029 avec le Lokomotiv Moscou, le milieu offensif de 20 ans risque donc d'être au cœur d'un long feuilleton pour son transfert l'été prochain.

Le PSG prépare une offre pour Aleksey Batrakov Et d'après les informations de Match TV, le PSG est d'ailleurs déjà dans le coup pour recruter le prodige russe. « Batrakov figure sur la liste des candidats du PSG pour renforcer son effectif. Le club français pourrait formuler une offre intéressante au Lokomotiv dès cet été, ce qui permettrait au joueur de rejoindre Paris », révèle ainsi une source au média russe.