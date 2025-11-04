Le PSG s'attaque à un prodige, une offre va partir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à continuer à miser sur le recrutement de jeunes éléments prometteurs, le PSG serait dans le coup pour le transfert du prodige russe Aleksey Batrakov. Du haut de ses 20 ans, le milieu offensif du Lokomotiv Moscou réalise une saison très aboutie ce qui aurait convaincu le PSG de préparer une offre de transfert.

Depuis l'arrivée de Luis Campos et Luis Enrique au PSG, un nouveau projet a été lancé avec la volonté de miser sur de jeunes talents pour le futur. Dans cette optique, le club de la capitale a déjà réalisé plusieurs jolis coups avec notamment Joao Neves, Désiré Doué ou encore Willian Pacho et Bradley Barcola. Mais ce n'est pas fini.

Aleksey Batrakov, la prochaine pépite du PSG ? En effet, selon Match TV, le PSG s'intéresserait désormais au milieu offensif du Lokomotiv Moscou de 20 ans Aleksey Batrakov. « Batrakov figure sur la liste des candidats du PSG pour renforcer son effectif. Le club français pourrait formuler une offre intéressante au Lokomotiv dès cet été, ce qui permettrait au joueur de rejoindre Paris », confie une source auprès du média russe.