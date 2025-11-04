Mercato : Un crack a signé, le RC Lens jubile !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre le RC Lens et Anthony Bermont, l’histoire va encore continuer un moment. En effet, le crack des Sang et Or a signé ce mardi un tout nouveau contrat. Avec cette prolongation, le joueur de 20 ans se retrouve désormais lié jusqu’en 2029. Une signature dont on se réjouit grandement dans les rangs lensois.

Déjà apparu à 3 reprises cette saison avec le RC Lens, Anthony Bermont va continuer son aventure avec les Sang et Or. Ce mardi, la prolongation du joueur de Pierre Sage a été officialisée. « Une prolongation qui donne le ton ! Talent « Made in Gaillette », Anthony Bermont (20 ans) s’engage dans la durée avec son club formateur, près d’un an après avoir paraphé son premier contrat professionnel. Fin techniquement, polyvalent et doté d’un gros volume de jeu, le natif de Beauvais est désormais Sang et Or jusqu’en 2029 », a fait savoir le RC Lens dans son communiqué.

« Il était important pour nous de marquer notre confiance en lui » Directeur sportif du RC Lens, Jean-Louis Leca a réagi à cette prolongation d’Anthony Bermont. Se réjouissant de cela, il a alors annoncé : « Anthony fait partie des joueurs made in Gaillette avec un fort potentiel et il était important pour nous de marquer notre confiance en lui avec une prolongation. Il s’inscrit durablement dans notre projet ».