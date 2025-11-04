Mercato - OM : Le tacle inattendu de De Zerbi... à Benatia ?

Axel Cornic

Après une première saison plutôt satisfaisante, à l’Olympique de Marseille on annonçait un mercato plutôt calme. C’est finalement l’inverse qui s’est passé, puisque près d’une douzaine de recrues a débarqué au club, avec également des dossiers importants qui se sont bouclé à la toute fin.

Le visage de l’OM a une nouvelle fois changé cet été. Que ce soit avec le départ d’Adrien Rabiot ou encore le transfert de Benjamin Pavard, le dauphin du PSG s’est renforcé. Mais Roberto De Zerbi aurait aimé que cela se boucle un peu plus vite...

« On a bouclé le mercato beaucoup trop tard » C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre le coach de l’OM ce mercredi, en marge de sa conférence de presse de Ligue des Champions. « On a bouclé le mercato beaucoup trop tard, même si depuis l'équipe va beaucoup mieux » a déclaré De Zerbi, au micro de Sky Sport Italia.