Nouvelle signature à OM : Riolo annonce du lourd pour le mercato !

L’OM va très bientôt continuer à renforcer son organigramme avec l’arrivée de Federico Balzaretti en tant qu’adjoint de Medhi Benatia. Daniel Riolo a connu l’ancien défenseur de l’AS Rome lorsque ce dernier était consultant chez RMC et a totalement validé son arrivée, mettant en avant sa grande connaissance du football.

Une personne qui aura très certainement un rôle important dans l’optique des prochaines périodes de mercato va bientôt débarquer à l’OM. Federico Balzaretti va quitter l’AS Rome, où il s’occupait des joueurs prêtés, pour devenir le directeur sportif adjoint de l’Olympique de Marseille incessamment sous peu.

Riolo valide l’arrivée de Balzaretti à l’OM Federico Balzaretti travaillera donc en étroite collaboration avec Medhi Benatia, eux qui ont joué ensemble à l’AS Rome, et, comme indiqué par RMC Sport, aura une équipe de scouts à sa disposition. Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a donné son avis sur l’arrivée de l’ancien international italien (16 sélections) à l’OM, qu’il a connu lors de son passage en tant que consultant.