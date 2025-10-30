Thauvin - OM : Scandale confirmé !

La semaine dernière, le comportement de Florian Thauvin à l'occasion de la venue de l'OM au Stade Bollaert n'a pas manqué d'être commenté. Et pour cause, le joueur du RC Lens a refusé de tirer un penalty contre son ancien club. Une décision critiquée par Younès Belhanda.
Le choix de Thauvin ne passe toujours pas
« Quand tu joues dans un club et qu’il te paie, tu fais tout pour gagner. Je pense qu’il était premier tireur désigné pour les penalties par son entraîneur. S’il ne voulait pas être désigné, il aurait dit : "c’est l’OM, mets Edouard premier tireur, comme ça il n’y a pas de polémique" », lâche-t-il au micro de RMC avant de poursuivre.
« Mais l’interview qu’il donne à la fin où il dit "je n’ai pas envie de tirer le penalty", si c’est Lens qui te paie, tu joues pour ce club, tu dois tirer. Il a dû voir Valbuena dans le passé où il a été hué (pour son retour à Marseille) et il a anticipé », ajoute Younès Belhanda.