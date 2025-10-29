L'OM perd trois joueurs, l'annonce officielle !

Amadou Diawara

Ce mercredi matin, l'OM a communiqué son groupe de joueurs convoqués pour la dixième journée de Ligue 1. Alors que le club phocéen reçoit le SCO d'Angers à 21h05, Roberto De Zerbi devra faire sans Amine Gouiri, Leonardo Balerdi et Timothy Weah, qui ont rejoint Facundo Medina, Geoffrey Kondogbia et Hamed Traoré à l'infirmerie.

Pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1, l'OM de Pablo Longoria reçoit le SCO d'Angers au Vélodrome. Pour cette rencontre, programmée ce mercredi soir à 21h05, Roberto De Zerbi sera privé de six joueurs au total : Facundo Medina, Geoffrey Kondogbia, Hamed Traoré, Amine Gouiri, Leonardo Balerdi et Timothy Weah.

OM-SCO : De Zerbi est privé de Gouiri, Balerdi et Weah Ce mercredi matin, l'OM a communiqué son groupe de joueurs convoqués pour le duel face au SCO d'Angers. Comme l'a annoncé le club marseillais, Amine Gouiri, Leonardo Balerdi et Timothy Weah ne seront pas de la partie. Le premier s'est fait opéré de l'épaule droite le 20 octobre, le second est touché au mollet gauche, et le dernier souffre de la cuisse gauche.