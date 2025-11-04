Transfert à l’OL : La réponse cash du Real Madrid !

Pierrick Levallet

L’OL est en train de s’activer sur le mercato. Le club rhodanien s’est mis en quête d’un nouvel attaquant et semble avoir coché un nom bien précis sur sa liste : Endrick. L’international auriverde est dans une impasse au Real Madrid depuis le début de saison. Le club madrilène s’est néanmoins montré assez clair dans les négociations pour le buteur de 19 ans.

Cet été, le secteur offensif de l’OL a été décimé. Le club rhodanien a perdu Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze à cause de sa situation financière délicate. Dans les ultimes heures du mercato, les dirigeants lyonnais se sont attachés les services de Martin Satriano. Mais les Gones ne seraient pas contre offrir un nouvel attaquant à Paulo Fonseca cet hiver.

La situation d'Endrick reste inchangée Et dans cette optique, l’OL travaillerait sur un dossier en particulier : Endrick. Le Brésilien semble dans une impasse au Real Madrid. Comme le rapporte SPORT, l’international auriverde reste la troisième option dans la hiérarchie derrière Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia, malgré son entrée contre le FC Valence ce week-end. Le buteur de 19 ans chercherait donc une porte de sortie afin de se relancer en vue de la Coupe du monde 2026.