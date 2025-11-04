Transfert : Chevalier balance déjà un grand indice sur son avenir au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Venu remplacer Gianluigi Donnarumma l’été dernier, Lucas Chevalier a signé avec le PSG jusqu’en 2030. Il n’est donc pas prévu que les chemins du club de la capitale et du gardien français se séparent de sitôt. Ça tombe bien, Chevalier n’a pas prévu de quitter le PSG dans l’immédiat, lui qui s’y voit déjà pour plusieurs années.

Ayant quitté son cocon au LOSC, Lucas Chevalier est désormais un joueur du PSG. Recruté cet été par le club de la capitale, le gardien français est arrivé avec une énorme pression sur les épaules. Pas de quoi effrayer le principal intéressé. D’ailleurs, malgré ce contexte particulier à Paris, Chevalier s’imagine au PSG sur le long temps.

« Le PSG est le genre de club où on peut rester très longtemps » A peine arrivé, Lucas Chevalier a lâché un indice sur son avenir au PSG. En effet, à l’occasion d'un entretien accordé au Figaro, le gardien parisien a fait savoir : « Quels sont mes rêves, mes objectifs pour les années à venir ? Déjà, je sens vraiment que le PSG est le genre de club où on peut rester très longtemps. Tout est mis en oeuvre pour performer. Je sens tout le monde en confiance. Les membres du staff, les joueurs… Je pense que le sacre en Ligue des Champions a beaucoup apaisé le club. Tu ressens une sérénité ».