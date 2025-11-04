Transfert : Chevalier balance déjà un grand indice sur son avenir au PSG !

Venu remplacer Gianluigi Donnarumma l’été dernier, Lucas Chevalier a signé avec le PSG jusqu’en 2030. Il n’est donc pas prévu que les chemins du club de la capitale et du gardien français se séparent de sitôt. Ça tombe bien, Chevalier n’a pas prévu de quitter le PSG dans l’immédiat, lui qui s’y voit déjà pour plusieurs années.
Ayant quitté son cocon au LOSC, Lucas Chevalier est désormais un joueur du PSG. Recruté cet été par le club de la capitale, le gardien français est arrivé avec une énorme pression sur les épaules. Pas de quoi effrayer le principal intéressé. D’ailleurs, malgré ce contexte particulier à Paris, Chevalier s’imagine au PSG sur le long temps.
« Le PSG est le genre de club où on peut rester très longtemps »
A peine arrivé, Lucas Chevalier a lâché un indice sur son avenir au PSG. En effet, à l’occasion d'un entretien accordé au Figaro, le gardien parisien a fait savoir : « Quels sont mes rêves, mes objectifs pour les années à venir ? Déjà, je sens vraiment que le PSG est le genre de club où on peut rester très longtemps. Tout est mis en oeuvre pour performer. Je sens tout le monde en confiance. Les membres du staff, les joueurs… Je pense que le sacre en Ligue des Champions a beaucoup apaisé le club. Tu ressens une sérénité ».
« Je me souhaite de gagner beaucoup de titres collectifs »
Pour ce qui est de ses objectifs avec le PSG, Lucas Chevalier a expliqué : « Je me souhaite de gagner beaucoup de titres collectifs, la Ligue 1, la Coupe de France… Le rêve ultime, ce serait de gagner une deuxième, un troisième Ligue des Champions… Autant que possible ! Tout le monde parle de gagner une deuxième C1 de suite. C’est forcément un objectif ».