Transfert à 18M€ : «Un rêve» est réalisé au PSG !

Joueur du PSG entre 2019 et 2023, Pablo Sarabia n’est pas parvenu à s’illustrer dans la capitale. Ce qui n’empêche pas l’international espagnol, parti au Qatar, de garder un très bon souvenir de son passage. Interrogé par Marca, l’ancien coéquipier de Kylian Mbappé et Neymar évoque un véritable « rêve ».

Poussé vers la sortie par le PSG, Pablo Sarabia garde un excellent souvenir de son passage dans la capitale. A l’été 2019, l’international espagnol, alors âgé de 27 ans, quittait la Liga pour la première fois de sa carrière afin de rejoindre la formation parisienne, un transfert en provenance du FC Séville estimé à 18M€. Parti en janvier 2023, Sarabia est revenu sur son aventure parisienne.

« Le PSG ? C’était un rêve » « C'était un rêve, dit-il dans un entretien accordé au quotidien espagnol Marca. J'ai eu la chance de jouer avec certains des meilleurs joueurs du monde et de l'histoire. Je repars avec des amis et des souvenirs inoubliables ».