Marquinhos - PSG : Les discussions insoupçonnées en privé !

Depuis son arrivée en 2013, Marquinhos s'est imposé comme un leader incontesté au PSG. En privé, le défenseur brésilien devenu capitaine après le départ de Thiago Silva joue un rôle clé, n'hésitant pas à exprimer ses opinions et à défendre ses positions lors des discussions importantes comme l’a dévoilé un ancien joueur du club.

Arrivé dans la capitale à l’été 2013, Marquinhos a hérité du brassard de capitaine au PSG après le départ de Thiago Silva. Depuis, l’international brésilien apparaît comme un cadre important du club, faisant l’unanimité dans le vestiaire. « Il est toujours le leader qu’on connaît, dans la parole, dans l’exemple. On a avec lui un grand leader, un grand collègue et un grand joueur », confiait Vitinha ce lundi, en conférence de presse.

« Des jours de repos aux situations les plus compliquées, il s'est rarement caché » Rapporté par L’Équipe, un ancien joueur du PSG, qui a préféré garder l’anonymat, s’est également prononcé sur le rôle important de Marquinhos en privé, n’hésitant pas à prendre position, y compris dans les moments tendus : « Vous le voyez avoir des avis forts, mais il a toujours eu ses opinions et toujours su les défendre auprès des entraîneurs, des directeurs sportifs ou du président. Des jours de repos aux situations les plus compliquées, il s'est rarement caché. »