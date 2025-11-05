Dembélé : Le PSG annonce le verdict !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le début d'exercice d'Ousmane Dembélé ne ressemble en rien à la seconde partie de saison dernière exceptionnelle qu'il a réalisée. Le Ballon d'Or enchaîne les pépins musculaires et a de nouveau du quitter prématurément ses partenaires mardi soir lors de la défaite du PSG contre le Bayern Munich. Mais Luis Enrique assure qu'il ne s'agit que d'un coup.

Le début de saison d'Ousmane Dembélé continue d'être toujours aussi compliqué. Elu Ballon d'Or en septembre dernier, le numéro 10 du PSG ne cesse d'être handicapé par des pépins musculaires. Et malgré une alerte contre l'OGC Nice, Ousmane Dembélé était bel et bien titulaire contre le Bayern Munich mardi soir. Un choix risqué qui n'a pas porté ses fruits puisqu'à la 25e minute, dans la foulée de son but refusé pour un hors-jeu, l'international français a quitté ses partenaires. Mais Luis Enrique assure qu'il ne s'agit pas d'une rechute de sa blessure à la cuisse droite.

Luis Enrique sort du silence pour Dembélé « Je ne sais pas. Il faut attendre demain (mercredi, NDLR) pour voir après le test qu'elle est exactement la blessure des joueurs. La blessure de Ousmane n'est pas la (même que la) dernière, cela n'a rien à voir avec la dernière blessure (à la cuisse droite). Mais il a joué le temps que vous avez vu », a confié l'entraîneur du PSG avant d'évoque le cas Achraf Hakimi avec moins d'optimisme.