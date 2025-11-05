PSG - Catastrophe pour Hakimi : L'annonce choc à la télévision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir, peu avant la mi-temps, Achraf Hakimi a quitté la pelouse du Parc des Princes en larmes après un tacle très violent de Luis Diaz, qui a d'ailleurs été expulsé après visionnage de la VAR. Cependant, Johan Micoud minimise la dangerosité du tacle du Colombien, assurant qu'il s'agit simplement d'un «tacle d’attaquant bête».

Sérieusement touché à la cheville sur un tacle très appuyé de Luis Diaz, Achraf Hakimi a quitté la pelouse du Parc des Princes en larmes. Dans la foulée, l'arbitre de la rencontre est allé visionner les images à la VAR et a décidé d'expulser l'ailier du Bayern Munich. Un carton rouge que Johan Micoud juge sévère, estimant que le tacle de Luis Diaz n'était pas si violent. Une prise de position qui devrait faire parler.

Micoud minimise le tacle de Diaz sur Hakimi « En direct, sur l’instant T, je trouve que c’est un tacle d’attaquant bête, mais sa volonté n’est pas d’attraper la jambe d’Hakimi, c’est de faire un tacle à la con. Je pense que le VAR attend que la blessure d’Hakimi soit vraiment réelle. A mon avis s’il se relève et qu’il repart, je ne pense pas qu’il mette le rouge. Je pense qu’il n’y a pas une intention de blesser Hakimi en fait », lance-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir avant de poursuivre.