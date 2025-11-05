Officiel : Un blessé surprise, le calvaire continue au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'est un cataclysme. Déjà blessé depuis une semaine, Désiré Doué a été rejoint par Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi ce mardi au sein de l'infirmerie du PSG. Et à la surprise générale, alors qu'il avait répondu présent pendant toute la rencontre face au Bayern Munich qui s'est soldée par une défaite (1-2), Nuno Mendes a contracté une entorse du genou gauche comme annoncé par le club par le biais de son communiqué médical.

Le staff de Luis Enrique n'en voit plus le bout. Alors que Fabian Ruiz est revenu de blessure pour la réception de l'OGC Nice samedi dernier (1-0), Ousmane Dembélé a fait une rechute en plein match mardi et a cédé sa place dès la 25ème minute de jeu lors de la défaite du PSG face au Bayern Munich (1-2). 20 minutes plus tard, ce fut au tour d'Achraf Hakimi de quitter ses partenaires.

Après Dembélé, Hakimi également blessé La faute à une lourde intervention illicite de la part de Luis Diaz, entraînant une entorse à sa cheville gauche comme spécifié par le PSG dans son communiqué médical ce mercredi pour une indisponibilité de quelques semaines. Pour ce qui est d'Ousmane Dembélé, le Ballon d'or 2025 a contracté une lésion du mollet gauche et restera en contact avec la table des soins pendant plusieurs semaines.