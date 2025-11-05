Officiel : Un blessé surprise, le calvaire continue au PSG !

C'est un cataclysme. Déjà blessé depuis une semaine, Désiré Doué a été rejoint par Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi ce mardi au sein de l'infirmerie du PSG. Et à la surprise générale, alors qu'il avait répondu présent pendant toute la rencontre face au Bayern Munich qui s'est soldée par une défaite (1-2), Nuno Mendes a contracté une entorse du genou gauche comme annoncé par le club par le biais de son communiqué médical.
Le staff de Luis Enrique n'en voit plus le bout. Alors que Fabian Ruiz est revenu de blessure pour la réception de l'OGC Nice samedi dernier (1-0), Ousmane Dembélé a fait une rechute en plein match mardi et a cédé sa place dès la 25ème minute de jeu lors de la défaite du PSG face au Bayern Munich (1-2). 20 minutes plus tard, ce fut au tour d'Achraf Hakimi de quitter ses partenaires.
Après Dembélé, Hakimi également blessé
La faute à une lourde intervention illicite de la part de Luis Diaz, entraînant une entorse à sa cheville gauche comme spécifié par le PSG dans son communiqué médical ce mercredi pour une indisponibilité de quelques semaines. Pour ce qui est d'Ousmane Dembélé, le Ballon d'or 2025 a contracté une lésion du mollet gauche et restera en contact avec la table des soins pendant plusieurs semaines.
Le PSG annonce une entorse du genou pour Nuno Mendes
Cependant, et alors qu'il avait pris part à l'intégralité de la 4ème journée de saison régulière de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich mardi soir, Nuno Mendes sera lui aussi écarté des pelouses pendant quelque temps. La cause ? Une entorse du genou gauche. Une blessure surprise que personne n'a vu venir qui le privera également de plusieurs semaines de compétition.